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Баварія підтвердила інтерес до Хадсон-Одоя

15:25 80 Читать на русском
Баварія підтвердила інтерес до Хадсон-Одоя
Каллум Хадсон-Одой / Фото ФК Челсі

Чутки про намір Баварії підписати нападника Челсі Каллума Хадсон-Одою підтвердились.

"Каллум Хадсон-Одой – хороший гравець, до якого у нас великий інтерес. На мій погляд, він футболіст, який би добре вписався в наш клуб.

Баварія зробила 4-ту пропозицію Челсі щодо Хадсон-Одоя– 18-річний вінгер не продовжуватиме контракт з "синіми"

У нього неймовірні здібності. Він чудовий у дриблінгу і у нього є швидкість. Вважаю, він – гравець, якого ми безумовно хотіли би бачити у себе. Подивимось, що з цього вийде", – цитує спортивного директора Баварії Хасана Саліхаміджича видання Sky Sports.

Раніше у ЗМІ неодноразово з'являлась інформація, що чемпіон Німеччини вже зробив кілька пропозицій Челсі щодо трансферу 18-річного форварда, проте лондонці не спішать відпускати свого таланта.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Трансфери Баварії Челсі Челсі Трансфери Челсі Хасан Саліхаміджич Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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