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Баварія підтвердила бажання Тьягу перейти в інший клуб – хавбека сватають у Ліверпуль

4 липня 07:30 - Читать на русском
Баварія підтвердила бажання Тьягу перейти в інший клуб – хавбека сватають у Ліверпуль
Тьягу Алькантара / фото із соцмереж

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге підтвердив бажання півзахисника Тьягу Алькантари покинути Альянц-Арену.

"Він – хлопець найвищого рівня, як на полі, так і за його межами. Ми серйозно вели перемовини з ним і пішли назустріч його вимогам.

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Але, схоже, він прагне зробити новий крок у своїй кар'єрі. Ми ніколи не спілкувалися з Ліверпулем. Ми повинні ухвалити рішення зараз. Ми не хочемо втратити гравця безкоштовно в наступному році. Є чітке розуміння щодо цього", – цитує Румменігге Sport Bild.

Нагадаємо, що в червні Тьягу раптово відмовився від нового контракту з Баварією. У пресі відразу з'явилися чутки про інтерес до хавбека англійського Ліверпуля.

До слова, в нинішньому сезоні Тьягу Алькантара провів 35 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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