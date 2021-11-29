34-річний аргентинець став володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди 2021 року, яку вручає France Football. Для нього це вже сьомий такий трофей. Другим у голосуванні фінішував Роберт Лєвандовскі.

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Баварія одразу ж після оголошення результатів звернулась до обох, але особливо тепло – до поляка. "Для нас ти все одно найкращий, Роберте. Вітаємо Ліонеля із завоюванням "Золотого м'яча", – написала клубна прес-служба у Twitter.

Зауважимо, Лєвандовскі вважали головним претендентом на нагороду торік, але France Football скасував церемонію. Цього року Роберт отримав лише звання найкращого бомбардира.

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