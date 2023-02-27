Баварія має намір придбати клуб Атлетіко Рівер Плейт, який виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Уругваю. Згідно з ESPN Deportes, мюнхенський клуб планує здійснити свої плани за допомогою компанії Sports Limited.

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Згідно із задумом, ця компанія буде керувати першою командою і всіма чоловічими молодіжними командами Атлетіко Рівер Плейт.

Атлетіко Рівер Плейт завершив Апертуру-2022 на 8 місці турнірної таблиці, а Клаусуру – на 2-му. В Апертурі-2023 станом на четвертий тур команда йде шостою в турнірній таблиці.

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