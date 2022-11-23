Конрад Лаймер відхилив пропозицію Челсі, а також відмовився продовжити контракт з РБ Лейпциг.

Півзахисник РБ Лейпциг Конрад Лаймер погодив контракт із Баварією, інформує Bild. З цієї причини австрієць відмовився продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом, а також відмовився підписати контракт з Челсі.

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Таким чином, Лаймер дограє сезон 2022/23 у складі РБ Лейпциг, і піде влітку до Баварії на правах вільного агента.

Наразі Лаймер, який протистояв Шахтарю в Лізі чемпіонів 2022/23, травмований. Він відновлюється після розриву зв'язок.

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