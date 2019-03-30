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Баварія підписала екіпірувальника Атлетіко Б – близького друга Ернандеса

07:30 200 Читать на русском
Баварія підписала екіпірувальника Атлетіко Б – близького друга Ернандеса
Лукас Ернандес / Marca

Екіпірувальник резервної команди Атлетіко Оскар Фернандес також з літа працюватиме в Баварії. Він є близьким другом захисника Лукаса Ернандеса.

Баварія підписала екіпірувальника резервної команди Атлетіко Оскара Фернандеса, який є близьким другом новачка Лукаса Ернандеса, повідомляє Marca.

Атлетіко знайшов заміну Лукасу Ернандесу

Повідомляється, що саме він допоможе французькому захиснику з адаптацією в Німеччині. Щоправда, невідомо, яку саму посаду займатиме Фернандес.

Нагадаємо, Ернандес став найдорожчим захисником в історії футболу. "Рекордмайстер" заплатив за нього 80 млн євро.

Символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів: Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб

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Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Баварії Баварія Баварія Атлетіко Атлетіко Лукас Ернандес Лукас Ернандес Трансфери Чемпіонату Німеччини
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