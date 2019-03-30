Баварія підписала екіпірувальника Атлетіко Б – близького друга Ернандеса

Екіпірувальник резервної команди Атлетіко Оскар Фернандес також з літа працюватиме в Баварії. Він є близьким другом захисника Лукаса Ернандеса.

Баварія підписала екіпірувальника резервної команди Атлетіко Оскара Фернандеса, який є близьким другом новачка Лукаса Ернандеса, повідомляє Marca.

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Повідомляється, що саме він допоможе французькому захиснику з адаптацією в Німеччині. Щоправда, невідомо, яку саму посаду займатиме Фернандес.

Нагадаємо, Ернандес став найдорожчим захисником в історії футболу. "Рекордмайстер" заплатив за нього 80 млн євро.

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