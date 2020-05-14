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Баварія першою серед футбольних клубів світу розпочала співпрацю з TikTok

14:42 203 Читать на русском
Баварія першою серед футбольних клубів світу розпочала співпрацю з TikTok
Альфонсо Девіс / фото: Баварія

Мюнхенська Баварія планує збільшити свою популярність на азійському ринку завдяки партнерству компанією Douyin.

Баварія оголосила про початок співпраці з платформою для для створення коротких відео Douyin, яка відома за межами Китаю як TikTok, повідомляє прес-служба мюнхенців.

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Платформа буде надавати користувачам короткі відео за участю німецького клубу. Відзначається, що для китайської компанії це перше партнерство з футбольним клубом. Douyin – найпопулярніша медіа-платформа в Китаї.

Співпраця Баварії з китайською компанією невипадкова. У 2016 році "червоні" першими серед німецьких клубів відкрили свій офіс у Шанхаї. Баварія завела профіль в Douyin в липні 2018 року, і зараз на нього підписані близько 800 тисяч користувачів. Баварія також є першим футбольним клубом, який щотижня випускає інтерактивний формат прямої трансляції на Douyin.

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