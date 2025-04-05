Баварія переживає кадрову кризу перед протистоянням з Інтером у Лізі чемпіонів – аж 8 гравців недоступні на чвертьфінал
Травма Джамала Мусіали відчутно послабила кадровий потенціал Баварії напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.
Участь Мусіали в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера виключена, повідомив спортивний директор Баварії Макс Еберль.
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"Все виглядає не так блискуче", – наводить його слова журналіст Тобі Альтшефль. Відзначимо, що Баварія перед першою грою з Інтером має серйозні проблеми зі складами. Окрім Мусіали, через травми будуть недоступні Мануель Нойєр, Альфонсо Девіс, Дайот Упамекано, Александар Павловіч, Тарек Бухманн, Кінгслі Коман та Хірокі Іто, інформує Transfermarkt. А от Рафаель Геррейро вже нібито покинув лазарет мюнхенців.
Додамо, що Мусіала у поточному сезоні зіграв у 40 матчах за Баварію в усіх змаганнях, в яких відзначився 18 голами та 8 асистами.
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