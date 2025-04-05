Участь Мусіали в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера виключена, повідомив спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Баварія розвалюється на частини перед грою з Інтером – переповнений лазарет команди поповнився ще одним лідером

"Все виглядає не так блискуче", – наводить його слова журналіст Тобі Альтшефль. Відзначимо, що Баварія перед першою грою з Інтером має серйозні проблеми зі складами. Окрім Мусіали, через травми будуть недоступні Мануель Нойєр, Альфонсо Девіс, Дайот Упамекано, Александар Павловіч, Тарек Бухманн, Кінгслі Коман та Хірокі Іто, інформує Transfermarkt. А от Рафаель Геррейро вже нібито покинув лазарет мюнхенців.

Додамо, що Мусіала у поточному сезоні зіграв у 40 матчах за Баварію в усіх змаганнях, в яких відзначився 18 голами та 8 асистами.

Max Eberl über Jamal Musiala: „Es sieht nicht so brillant aus.“ Den Dienstag gegen Inter Mailand schließt der Sportvorstand fix aus. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) April 4, 2025

Баварія здобула скандальну перемогу над Аугсбургом, але залишилась без лідера перед чвертьфіналом ЛЧ