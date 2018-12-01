Баварія перемогла Вердер, Штутгарт покинув зону вильоту: 13-й тур Бундесліги, матчі суботи

Перші суботні матчі 13-го туру завершились перемогами Борусії над Фрайбургом, Баварії над Вердером, Штутгарта над Аугсбургом та Герти над Ганновером.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 13-й тур

Вердер – Баварія – 1:2

Голи: Осако, 33 – Гнабрі, 20, 50

Борусія Д – Фрайбург – 2:0

Гол: Ройс, 39 (пен), Алькасер, 90+1

Ганновер – Герта – 0:2

Голи: Торунарінья, 44, Ібішевіч, 74

Штутгарт – Аугсбург – 1:0

Гол: Доніс, 39

Баварія у найбільш статусному з чотирьох перших суботніх поєдинків відкатала непростий виїзд до Бремена. Початок тайму був явно за мюнхенцями, які створили серію моментів та вийшли вперед вже на 20-й хвилині – це Серж Гнабрі з другої спроби пробив Іржи Павленку після передачі Йозуа Кімміха, хоча він, можливо, перебував у офсайді. Вердер пішов уперед і на 33-й хвилині зміг відіграти цей м'яч зусиллями Юя Осако, який замкнув подачу Макса Крузе. Втім, на старті другого тайму Гнабрі відгукнувся на пас Мюллера й оформив дубль – 1:2. На 77-й хвилині Вердер мав найкращу можливість вирвати нічию, але Макс Крузе запоров вихід віч-на-віч. Зрештою, Баварії вдалося втримати перемогу, тож Ніко Ковач ще потренує "рекордмайстерів".

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Борусія у рідних стінах провела не менш складний поєдинок проти Фрайбурга. Загалом дортмундці контролювали хід матчу та тиснули на ворота суперника, однак забити довгий час не вдавалося. Крім того, пошкодження отримав Загаду, якого у першому таймі довелося міняти на Топрака. На 38-й хвилині "бджоли" таки змогли вийти вперед: Хайнц сфолив у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, а Ройс його реалізував. Другий гол господарі забили аж наприкінці другого тайму: Пако Алькасер на 90+1-й хвилині завершив красиву комбінацію ударом у порожні ворота – 0:2.

У паралельних зустрічах Штутгарт здобув третю перемогу в сезоні, мінімально здолавши Аугсбург після красивої комбінації, яку точним ударом завершив Доніс. Ганновер же на власному полі згорів Герті, яка здобула три очки завдяки Торунаріньї. Нігерієць на 44-й хвилині забив перший свій гол у сезоні (востаннє він забивав рік тому і теж Ганноверу), а на 74-й асистував Ібішевічу – 0:2.

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Таким чином, Борусія набрала 33 очки та продовжила очолювати турнірну таблицю. Баварія йде третьою та відстає на дев'ять очок, а у Герти, яка піднялась на сьому сходинку, менше ще на чотири. Вердер опустився на одну позицію нижче, маючи у активі 18 залікових балів, а Фрайбург залишився на дванадцятій – у активі "чорно-білих" всього 14 очок. У Аугсбурга на одне менше, а Штутгарт набрав 11 очок та покинув зону вильоту. Ганновер залишається на передостанньому місці, маючи лише 9 очок.