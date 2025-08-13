Контрольний матч

Баварія – Грассхоппер – 2:1

Голи: Карл, 21, Кусі-Асаре, 26 – Джандоменіко, 51

Баварія перемогла Грассхоппер Цюріх з рахунком 2:1 завдяки видатному голу Леннарта Карла ударом з-за меж штрафного майданчика. Він забив сам і оформив гольову передачу на Йону Кусі-Асаре.

Роналду переманив до себе переможця ЛЧ – Аль-Наср збирає зірковий склад

На 60-й хвилині тренер Баварії Венсан Компані зробив дев'ять замін, "перекроївши" практично весь склад. Хоча кілька молодих гравців, які несподівано потрапили до стартового складу, були змушені покинути поле, основний склад, включаючи Йосуа Кімміха, Майкла Олісе, зіркового новачка Луїса Діаса і Харрі Кейна, вийшов. Діас втратив кілька нагод і ледь не забив свій перший гол за Баварію.

16 серпня мюнхенський гранд зіграє перший офіційний матч сезону – зі Штутгартом у Суперкубку Німеччини.