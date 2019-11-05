toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ

Баварія переконує Тухеля повернутись в Бундеслігу

16:07 272 Читать на русском
Баварія переконує Тухеля повернутись в Бундеслігу
Томас Тухель / Фото ФК ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель може замінити Ніко Ковача у Баварії.

Баварія активно шукає кандидата на вакантне місце головного тренера. У шорт-лист мюнхенців потрапив наставник ПСЖ Томас Тухель, повідомляє Sky Sport Germany.

Тен Хаг визначився щодо можливості очолити Баварію

Керівництво чинного чемпіона Німеччини вже контактувало із фахівцем. Тухель відповів, що до завершення поточного сезону – це неможливо, але може обговорити це питання влітку.

Нагадаємо, у німецького фахівця є досвід роботи в Бундеслізі, раніше він очолював Майнц і Борусію Д.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ

blog_ava
Динамо не наздожене Шахтар, навіть якщо переможе у Класичному, – Сабо
06:30
4179
Теги
ПСЖ ПСЖ Німеччина Томас Тухель Томас Тухель Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Барселона
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук