Баварія переконує Тухеля повернутись в Бундеслігу

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель може замінити Ніко Ковача у Баварії.

Баварія активно шукає кандидата на вакантне місце головного тренера. У шорт-лист мюнхенців потрапив наставник ПСЖ Томас Тухель, повідомляє Sky Sport Germany.

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Керівництво чинного чемпіона Німеччини вже контактувало із фахівцем. Тухель відповів, що до завершення поточного сезону – це неможливо, але може обговорити це питання влітку.

Нагадаємо, у німецького фахівця є досвід роботи в Бундеслізі, раніше він очолював Майнц і Борусію Д.

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