Баварія переконує Тухеля повернутись в Бундеслігу

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Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧНімеччина — 13:00 4718
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