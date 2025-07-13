Баварія додала до свого шорт-листа ще одного кандидата на лівий фланг – нападника Арсенала Леандро Троссара. Як повідомляє BILD, чемпіони Німеччини дедалі менше вірять у можливість трансферу Луїса Діаса з Ліверпуля, тож змушені шукати інші варіанти.

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Троссар став серйозною опцією для Баварії завдяки своїй універсальності, досвіду та короткому терміну контракта з Арсеналом. Поточна угода бельгійця закінчується влітку 2026 року, і лондонці можуть погодитись на продаж, аби не втратити гравця безкоштовно через рік. Крім того, Троссар нещодавно змінив агента – тепер його представляє Дірк Хебель, який має тісні зв’язки з німецькими клубами, що може полегшити переговори з Баварією.

Минулого сезону Троссар провів 56 матчів, у яких забив 10 голів і віддав 10 результативних передач. Він став важливою атакувальною опцією для Мікеля Артети, зокрема ефективно замінював травмованих Жезуса та Хаверца на позиції центрального нападника.

У Баварії наразі є гостра потреба у флангових гравцях після відходу Лероя Сане та Матіса Теля. Хоча пріоритетом залишається Діас, переговори з Ліверпулем зайшли в глухий кут – клуб категорично відмовляється продавати колумбійця. Баварія продовжить стежити за ситуацією навколо Діаса, але вже найближчим часом може прискорити діалог з Арсеналом щодо Троссара.

Зазначимо, що загалом в складі Арсенала Троссар провів 124 матча, у яких відзначився 28 голами та 23 асистами.

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