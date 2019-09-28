Баварія переграла Падерборн, Борусія М розгромила Хоффенхайм: 6-й тур Бундесліги, матчі суботи

Відбулись чергові матчі 6-го туру Бундесліги. Рахунок та звіт матчів читайте на Футбол 24.

Аугсбург – Байєр – 0:3

Голи: Нідерлехнер, 35 (аг), Фолланд, 76, Гаверц, 84

Хоффенхайм – Борусія М – 0:3

Голи: Плеа, 43, Тюрам, 65, Нойгаус, 83

Майнц – Вольфсбург – 0:1

Гол: Тіссеран, 9

Падерборн – Баварія – 2:3

Голи: Прьогер, 68, Коллінз, 84 – Гнабрі, 15, Коутінью, 55, Лєвандовскі, 79

РБ Лейбциг – Шальке – 1:3

Голи: Форсберг, 83 – Сане, 29, Харіт, 43 (пен), Матондо, 58

Байєр у 6-му турі приїхав у гості до Аугсбурга. Вже у першому таймі ліверкузенці зуміли відкрити рахунок, однак у цьому їм допоміг суперник – Нідерлехнер у боротьбі з суперником ненароком, але потужно поцілив у власні ворота після подачі з флангу. У другій половині Фолланд закріпив успіх гостей перекинувши голкіпера, а Гаверц наприкінці й зовсім прикінчив суперника – 0:3.

Хоффенхайм приймав Борусію Менхенгладбах. Команди довго вишукували можливості для загострення поблизу штрафного суперника, але відкрити рахунок вдалось лише наприкінці першого тайму – Плеа замкнув передачу Тюрама після сольного проходу у штрафний майданчик. Вже по перерві Тюрам відзначився й сам, не зустрівши опору захисників, він легко увійшов у штрафний та поцілив у дальній кут – 0:2. А на 83-й Нойгаус довів рахунок до розгромного у зразковій атаці гостей. 0:3 на користь Борусії.

У паралельному матчі Вольфсбург завітав до Майнца. У старті поєдинку гостям вдалось швидко забити – Арнольд класно навісив у штрафний, а Тіссеран головою поцілив точно у дев'ятку. Ранній гол і визначив долю цього поєдинку, позаяк більше команди не забивали – мінімальна перемога Вольфсбурга.

Баварія виїздила до Падерборна у іншому суботньому матчі цього туру. На 15-й хвилині гостям вдалось доволі легко розмочити рахунок. Коутінью видав геніальний пас на Гнабрі, відрізавши усіх захисників, тож останному залишалось лише переграти голкіпера – 0:1. У другому таймі ці хлопці помінялись місцями: Кімміх зробив класне закидання на Гнабрі, той в дотик пустив вздовж воріт, а Коутінью без проблем добив сферу у порожні ворота – 0:2. На 68-й хвилині Прьогер зумів відіграти один гол, але геній Лєвандовскі після передачі від Зюле знову збільшив перевагу гостей – 1:3. Падерборн не опустив руки й знову забив, утім, Баварія таки святкувала перемогу цього вечора – 2:3.

РБ Лейбциг удома приймав Шальке. Гості у першому таймі встигли забити двічі. Спершу Сане відкрив рахунок після подачі з кутового, а під кінець першої половини Харіт впевнено реалізував призначений арбітром пенальті. По перерві Шальке довів рахунок до розгромного. Контратаку гостей 3 в 2 завершив Матондо, прокинувши круглого повз голкіпера – 0:3. Форсберг на 83-й один гол таки відквитав, але цього виявилось замало – 1:3 у підсумку.

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