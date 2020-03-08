Баварія переграла Аугсбург: 25-тур Бундесліги, неділя

Аугсбург на виїзді поступився Баварії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 25-й тур

Баварія – Аугсбург – 2:0

Голи: Мюллєр, 53, Ґорецка, 90+1

Майнц – Фортуна – початок о 19:30

Баварія приймала Аугсбург. У першому таймі активніше явно виглядали господарі. Вони завдали кілька небезпечних ударів у площину воріт, проте забити у першому таймі їм не вдалось.

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Відкрити рахунок Баварії вдалось на 53-й хвилині. Мюллєр виявився швидшим за захисника та в дотик замкнув навісну передачу від Боатенга. Під завісу тайму перевагу вдалось збільшити на 90+1. Мюнхенці розіграли надзвичайну комбінацію у штрафному супротивника, яку замкнув Ґорецка – у голкіпера просто не було шансів. Завдяки цій перемозі Баварія з 55-ма пунктами закріпилась на першому місці турнірної таблиці, натомість Аугсбург залишився на 14-му із 27-ма очками.

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