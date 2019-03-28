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Баварія перебила пропозицію Барселони щодо Де Лігта

22:40 376 Читать на русском
Баварія перебила пропозицію Барселони щодо Де Лігта
Маттейс Де Лігт / The Independent

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт замість Барселони може перейти у Баварію.

Мюнхенський клуб зробив пропозицію Аяксу щодо трансферу його захисника Маттейса Де Лігта. До того ж сума, яку пропонує Баварія, вища, ніж у Барселони, повідомляє Sport.es.

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Нагадаємо, раніше саме Барселона вважалась фаворитом номер один у боротьбі за талановитого центрбека, яка пропонувала амстердамцям 60 мільйонів євро.

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В поточному сезоні Де Лігт зіграв у 42 матчах за Аякс в усіх турнірах, де забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

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