Каталонський клуб влітку підписав Роберта Лєвандовскі, який раніше виступав за мюнхенську Баварію. У трансферному контракті гравця є пункт про бонуси.

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В угоді зазначено, що якщо Лєвандовскі заб'є за Барселону 25 голів у всіх турнірах за сезон, то Баварія отримає бонус в розмірі 1,25 мільйона євро. Про це повідомляє Catalunya Ràdio. Свій 25 м'яч в цьому сезоні поляк забив в плей-офф Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Барселона повинна буде платити Баварії по 1,25 мільйона євро за кожен сезон протягом дії контракту, який розрахований на чотири роки. Таким чином, німецький клуб может отримати 5 мільйонів євро, але тільки якщо результативність поляка не знизиться.

Нагадаємо, що Барселона програла Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді Ліги Європи з рахунком 1:2. Лєвандовскі забив за каталонців з пенальті.

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