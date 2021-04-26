"Кілька топ-клубів Європи зацікавлені у послугах Лєвандовскі. Баварія отримала кілька офіційних запитів. Поки ми не можемо назвати ці клуби. Ми працюємо, щоб дізнатися про це.

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Що стосується Роберта, то суму нижче 80 млн євро навіть не будуть обговорювати", – заявив журналіст Макс Білефельд у Twitter.

Чинний контракт Лєвандовскі з мюнхенцями розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні Бундесліги Роберт провів 26 матчів, в яких відзначився 36 голами.

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