Штутгарт відхилив пропозицію Баварії щодо Ніка Вольтемаде в 40 млн євро, розбитих на 4 платежі по 10 млн на рік.

Баварія зробила Штутгарту пропозицію щодо форварда Ніка Вольтемаде в розмірі 40 млн євро плюс 5 млн бонусами, інформує журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг. Мюнхенський клуб хотів розбити ці 40 млн євро на 4 платежі по 10 млн на рік. Шваби відразу відхилили цю пропозицію. Також Штутгарт не хоче, щоб в угоду щодо Вольтемаде включали інших гравців.

Баварія зіткнулася з труднощами при підписанні найкращого бомбардира Євро – за нього просять фантастичну суму

Вольтемаде є вихованцем Вердера. Він виступає за Штутгарт з липня 2024 року, його контракт розрахований до 30 червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 30 млн євро.

У минулому сезоні Вольтемаде відзначився 17 голами і 3 асистами в 33 матчах за клуб. Також він у червні в складі збірної Німеччини U-21 став срібним призером чемпіонату Європи. Вольтемаде відзначився на турнірі 6 голами і 3 асистами в 5 матчах.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас