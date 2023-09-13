Футболісти Баварії затрималися на перевірку екіпіровки, у зв'язку з чим матч розпочався на дві хвилини пізніше запланованого часу.

Німецький футбольний союз оштрафував Баварію на 10 тисяч євро за двохвилинну затримку початку матчу-відкриття Бундесліги сезону 2023/24. Про це інформує Kicker.

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Згідно з джерелом, гравці Баварії затрималися на 2 хвилини 18 секунд на перевірку екіпіровки – перед кожним матчем арбітри перевіряють бутси гравців щодо правильного розміру і форми шипів.

Перший матч чемпіонату Німеччини нового сезону в Бремені завершився розгромною поразкою Вердера з рахунком 0:4. Інцидент не завадив команді Томаса Тухеля розбити свого суперника, забивши перший м'яч уже на четвертій хвилині.

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