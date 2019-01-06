Баварія оштрафувала Рібері за образу фанатів, які критикували його за стейк ціною в 1200 євро

Мюнхенська Баварія відреагувала на конфлікт фанатів з хавбеком Франком Рібері.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич повідомив про санкції щодо до хавбека Франка Рібері, йдеться на офіційному сайті клубу.

"**ав ваших мам, бабусь і весь ваш рід", – Рібері відповів критикам, яким не сподобалася його дорога їжа

"Він використовував слова, які неприйнятні для Баварії. Подібні вислови Франк ніколи не може використовувати, будучи зразком для наслідування.

Вчора я довго розмовляв з Франком і сказав йому, що він отримає серйозний штраф. Він прийняв це покарання", – сказав Саліхаміджич.

Нагадаємо, Рібері відвідав ресторан популярного шеф-кухаря, відомого як Salt Bae. Гравець замовив Золотий стейк, вартість якого становить 1200 євро. Француз виклав відео з Salt Bae в соцмережі, де в коментарях його розкритикували за подібну трату грошей.

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