Баварія влаштувала прекрасну акцію для людей з України, які особливо потребують допомоги.

Чемпіони Німеччини виділили 200 тисяч євро для оплати житла українським біженцям з інвалідністю, інформує офіційний сайт клубу.

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Програма створена для 15 осіб, які сховалися від війни у Мюнхені. Їм нададуть житло щонайменше на 2 роки, а люди з благодійних фондів Баварії допоможуть адаптуватися на новому місці. Також клуб організує безкоштовні оздоровчі процедури на своїх спорткомплексах.

Наразі Німеччина прийняла 360 тисяч біженців з 5 млн, які були змушені покинути Україну після підлого вторгнення Росії 24 лютого.

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