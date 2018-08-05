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Баварія оновила трибуни Альянц-Арени

12:28 2 Читать на русском
Баварія оновила трибуни Альянц-Арени
Оновлені трибуни Альянц-Арени / ФК Баварія Мюнхен

Баварія нанесла логотип та девіз клубу на трибуни домашнього стадіону Альянц-Арена.

Баварія у своїх клубних соцмережах опублікувала фотографії та відео оновлених трибун Альянц-Арени.

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Мюнхенці нанесли на сидіння власну емблему, а також напис "Mia san mia" ("Ми ті, хто ми є"), який є гаслом клубу.

Вже за 3 тижні "червоні" розпочнуть захист титулу чемпіона Німеччини. Суперником "рекордмайстера" буде Хоффенхайм.

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Альянц-Арена Баварія Баварія Німеччина Відеоновини
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