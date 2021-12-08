Марко Неппе, голова скаутського відділу мюнхенців, був призначений на пост технічного директора, повідомляє прес-служба "ротен". Фахівець працює в клубі з 2014 року.

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Також змінився віце-президент клубу зі спортивного бізнесу і змагань. Ним став Міхаель Герлінгер, який раніше обіймав посаду директора з правових питань. Він перебуває у структурі Баварії з 2005-го.

До слова, мюнхенці наразі випереджають Борусію на вершині турнірної таблиці Бундесліги на 4 залікові бали. Також команда гарантувала собі плей-офф Ліги чемпіонів.

️ Marco Neppe wird Technischer Direktor, Dr. Michael Gerlinger Vice President Sports Business and Competitions.



https://t.co/UtSXxhoAQU — FC Bayern München (@FCBayern) December 8, 2021

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