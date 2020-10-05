Камерунський форвард повернувся до чемпіонату Німеччини, повідомляє офіційний сайт клубу.

Дуглас Коста близький до повернення в Баварію – екс-гравець Шахтаря стане "жертвою" зіркового трансферу туринців

Шупо-Мотінг підписав із мюнхенцями 1-річний контракт. Баварії досвідчений нападник дістався безкоштовно. Після завершення сезону 2019/20, у якому Шупо-Мотінг допоміг ПСЖ дійти до фіналу Ліги чемпіонів, він став вільним агентом. У новому клубі 31-річний камерунець виступатиме під 13-м номером.

У минулому сезоні Ерік-Максім Шупо-Мотінг провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Форвард є вихованцем Гамбурга, а в Бундеслізі також має досвід виступів за Нюрнберг, Майнц і Шальке.

Ганьба Ліверпуля та Ман Юнайтед, божественна Аталанта на фоні скандалу і перша невдача Кумана в Барсі – огляд вікенду