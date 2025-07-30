Баварії підтвердила перехід Луїса Діаса. Колумбійський вінгер підписав контракт з мюнхенським клубом до 2029 року.

Власники Ліверпуля купують клуб Ла Ліги з Мадрида – коштує дешевше, ніж трансферна ціль мерсисайдців

Як інформує The Athletic, Ліверпуль отримає за свого гравця 70 мільйонів євро, а ще п'ять млн передбачені як бонуси. Луїс Діас приєднався до Ліверпуля у 2022 році з Порту за 43 мільйони євро. Таким чином, мерсисайдці змогли заробити на трансфері 20 млн євро.

Колумбієць провів за Ліверпуль 148 матчів, забив 41 гол і віддав 23 результативні передачі. У складі мерсисайдців вінгер здобув титул чемпіона Англії у сезоні 2024/25, виграв Кубок Англії та Суперкубок, а також двічі Кубок англійської ліги.

Варто зауважити, що Діас став третім найдорожчим трансфером в історії Баварії після Лукаса Ернандеса (80 мільйонів євро) та Харрі Кейна (95 млн).