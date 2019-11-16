Баварія оголосила ім'я нового президента – Хьонесс покинув мюнхенський клуб

Президент мюнхенської Баварії Улі Хьонесс вирішив не балотуватися на новий термін.

67-річний функціонер розповів про своє рішення на зустрічі керівників німецького клубу. Новим президентом мюнхенського клубу стане Герберт Хайнер.

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"Ми ніколи не робили нічого божевільного і при цьому дуже часто показували успішний футбол. Крім численних титулів, у Баварії 293 тисячі офіційно зареєстрованих уболівальників, а також Альянц Арена – найкрасивіший стадіон у світі.

Для клубу це хороший крок вперед. Те ж саме стосується і Олівера Кана, який на посаді голови правління в найближчому майбутньому змінить Карла-Хайнца Румменіге. Представники наступного покоління керівників клубу підсилять один одного. І тоді на національному рівні Баварію в будь-якому випадку ніхто не зможе перемогти, а на міжнародному – лише кілька клубів. Це був чудовий час! Тепер все, я закінчив", – цитує Хьонесса офіційний сайт Баварії.

Будучи футболістом, Хьонесс провів дев'ять років в клубі (1970 – 1979), по три рази вигравши з мюнхенцями Кубок чемпіонів і чемпіонат Німеччини. Після завершення ігрової кар'єри в 1979-му, зайнявся адміністративною роботою в клубі.

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