Баварія оформила неоднозначний розгром Аугсбурга – Кейн залякує Шахтар хет-триком
Баварія в рамках 11-го туру німецької Бундесліги 2024/25 перемогла Аугсбург. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Українські вболівальники не очікують хороших новин від майбутньої зустрічі з Баварією у Лізі чемпіонів. Вже 10 грудня мюнхенці зустрінуться з Шахтарем – звісно, всі очікують на чергові 0:7, але чи можлива сенсація? Частково відповідь міг надати поєдинок з Аугсбургом.
Матч дав неоднозначні висновки щодо форми "рекордмайстера". З одного боку, статистика шокувала – 79% володіння, 33:2 за ударами (14:1 у площину), 53:3 за дотиками у штрафному, 883 передачі при 92% точності. З іншого, Аугсбург до 80-ї хвилини тримався на рівних у єдиноборствах (35-33).
Що найбільш цікаво – Баварія створювала не так вже й багато явних гольових моментів. До перерви пригадується 4 хороших нагоди, і стільки було організовано після. При цьому показник очікуваних голів без урахування пенальті в основний час зупинився на 1,44 xG. Це небагато, якщо зіставити із колосальною перевагою господарів (одних тільки ударів з меж штрафного провели 20 штук).
До 62-ї хвилини рахунок взагалі залишався сухим. Розмочити його вдалося лише з пенальті, який призначили за гру рукою. Кейн впевнено реалізував 11-метровий. У компенсований час мюнхенці заробили ще один (Кейн оформив дубль), а за дві хвилини Кейн добив суперника третім голом. Фінальний свисток зафіксував неоднозначний розгром Аугсбурга.
Таким чином, Баварія набрала 29 очок. "Рекордмайстер" тримається на вершині турнірної таблиці, маючи 8-очковий гандикап над найближчим переслідувачем (РБ Лейпциг) – втім, тур тільки починається. Аугсбург залишається у чотирьох балах від зони плей-офф за виживання.
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