У матчі проти Армінії (1:0) мюнхенці оформили історичний рекорд Бундесліги, інформує Opta.

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Гол Сане став для Баварії 102-им в рамках чемпіонату за календарний рік. Це найбільший показник за 58 років існування Бундесліги. Попередній рекорд належав Кельну, який у 1977-му наколотив 101 м'яч.

Додамо, що Баварія може суттєво покращити свій показник, адже до кінця року має ще 4 матчі чемпіонату – проти Борусії Д, Майнца, Штутгарта і Вольфсбурга.

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