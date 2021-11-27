Баварія оформила найрезультативніший рік в історії Бундесліги – попередній рекорд тримався з 1977-го
27 листопада 22:45 - Читать на русском
Баварія вкотре підтвердила свою тотальну домінацію на внутрішній арені.
У матчі проти Армінії (1:0) мюнхенці оформили історичний рекорд Бундесліги, інформує Opta.
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Гол Сане став для Баварії 102-им в рамках чемпіонату за календарний рік. Це найбільший показник за 58 років існування Бундесліги. Попередній рекорд належав Кельну, який у 1977-му наколотив 101 м'яч.
Додамо, що Баварія може суттєво покращити свій показник, адже до кінця року має ще 4 матчі чемпіонату – проти Борусії Д, Майнца, Штутгарта і Вольфсбурга.
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