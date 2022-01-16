У поєдинку проти Кельна мюнхенці встановили найдовшу гольову серію в історії Бундесліги.

Лєвандовскі отримав чергову нагороду за підсумками 2021 року

Роберт Лєвандовскі відкрив рахунок вже на 9-й хвилині, і це означало, що Баварія 66-й раз поспіль не піде з поля без забитого м'яча в рамках чемпіонату. Попередній рекорд також належав мюнхенцям, які з квітня 2012-го по квітень 2014-го назбирали 65 результативних матчів поспіль.

Нинішня серія тримається з 9 лютого 2020 року, коли РБ Лейпциг героїчно втримав нульову нічию на полі "ротен". Цікаво, що тоді "биків" тренував Юліан Нагельсманн, який зараз і б'є рекорди разом з Баварією.

Байєр у матчі з двома нереалізованими пенальті здолав Борусію М, Баварія завдяки хет-трику Лєвандовскі розгромила Кельн