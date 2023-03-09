Баварія завдяки перемозі над ПСЖ (2:0) і виходу у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів переписала деякі сторінки статистики.

Мюнхенський клуб на своєму офіційному сайті відзначив найвизначніші здобутки команди.

– Баварія покращила свій же рекорд за виходами у 1/4 фіналу ЛЧ – тепер їх 21. Найближчі переслідувачі – Реал і Барселона (по 18), хоча мадридці наступного тижня також мають хороші шанси покращити свій показник.

– Лише вдруге в історії Ліги чемпіонів команда стартувала з 8 перемог у 8 матчах. Попереднього разу це також була Баварія – сезон 2019/20, який завершився треблом "ротен".

Провал Мессі і Ко у відеоогляді матчу Баварія – ПСЖ – 2:0

– Баварія покращила свою рекордну клубну серію домашніх матчів з голами – таких вже 23 поспіль. Востаннє мюнхенці в ЛЧ покидали Альянц-Арену "насухо" ще 5 років тому – квітень 2018-го проти Севільї (0:0).

– Баварія вже повторила рекорд за кількістю "сухих" матчів у одному розіграші ЛЧ (7). Кожна з команд-попередниць доходила мінімум до фіналу турніру.

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