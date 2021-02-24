"Орли" вперше в клубній історії пропустили три м'ячі за перший тайм, повідомляє Opta Sports.

Лаціо – Баварія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Римляни фактично проспали першу половину протистояння із Баварією. Мюнхенці пішли в роздягальню за розгромного рахунку на свою користь. За "ротен" забивали Лєвандовскі, Мусіала та Сане. Перші двоє теж оформили досягнення – поляк обійшов Рауля і піднявся в топ-3 бомбардирів Ліги чемпіонів, а юний талант мюнхенців встановив рекорд своїм дебютним голом у турнірі.

До слова, після перерви Лаціо і Баварія обмінялися голами, хоча забивали лише римлян – автогол Ачербі та влучний постріл Корреа.

Баварія розтоптала Лаціо в Лізі чемпіонів – кураж Комана та Сане, (не)слабка ланка Мюнхена, забивала навіть дитина