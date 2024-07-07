Баварія підписала контракт з 22-річним нападником Майклом Олісе, який перейшов з англійського клубу Крістал Пелас, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця з клубом буде чиниий до 30 червня 2029 року.

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"Переговори з Баварією були дуже позитивними, і я надзвичайно радий, що тепер граю за такий великий клуб. Це великий виклик, і саме цього я шукав. Я хочу проявити себе на цьому рівні та зробити свій внесок у те, щоб наша команда виграла якомога більше титулів у наступні роки", – цитує Олісе ФК Баварія.

До слова, за Крістал Пелас Майкл Олісе виступав з 2021 року. Загалом за "орлів" француз відіграв у 90 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 25 асистів. Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що Баварія заплатила за нього 45 млн фунтів, ще 5 млн передбачені бонусами.

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