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Баварія офіційно продовжила контракт з Фліком

30 квітня 16:10 231 Читать на русском
Баварія офіційно продовжила контракт з Фліком
Ганс-Дітер Флік /фото: Баварія

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік вирішив продовжити співпрацю з мюнхенським клубом.

Баварія і 55-річний фахівець домовилися про продовження угоди до 30 червня 2023 року ще на початку квітня. Сьогодні контракт був підписаний офіційно, повідомляє прес-служба мюнхенців.

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Нагадаємо, у липні 2019 року Флік став асистентом головного тренера Баварії Ніко Ковача, а в листопаді після відставки хорвата став виконувачем обов'язків головного тренера.

На момент вимушеної зупинки чемпіонату Німеччини через пандемію коронавірусу Баварія лідирувала в таблиці, випереджаючи дортмундську Борусію на 4 очки. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Лондоні мюнхенський клуб розгромив Челсі з рахунком 3:0. У півфіналі Кубка Німеччини Баварія повинна зіграти з Айнтрахтом.

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