Баварія офіційно продовжила контракт з Фліком

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік вирішив продовжити співпрацю з мюнхенським клубом.

Баварія і 55-річний фахівець домовилися про продовження угоди до 30 червня 2023 року ще на початку квітня. Сьогодні контракт був підписаний офіційно, повідомляє прес-служба мюнхенців.

Клозе стане асистентом Фліка у першій команді Баварії

Нагадаємо, у липні 2019 року Флік став асистентом головного тренера Баварії Ніко Ковача, а в листопаді після відставки хорвата став виконувачем обов'язків головного тренера.

На момент вимушеної зупинки чемпіонату Німеччини через пандемію коронавірусу Баварія лідирувала в таблиці, випереджаючи дортмундську Борусію на 4 очки. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Лондоні мюнхенський клуб розгромив Челсі з рахунком 3:0. У півфіналі Кубка Німеччини Баварія повинна зіграти з Айнтрахтом.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи