Головний тренер Баварії Венсан Компані отримав додаткові проблеми в обороні перед важливішими матчами в Лізі чемпіонів.

Міжнародна пауза додала проблем тренерському штабу мюнхенців через травми лідерів команди, які вони отримали під час виступів за національні збірні.

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Прес-служба Баварії проінформувала, що Альфонсо Девіс не зіграє близько півроку, оскільки у канадця діагностували розрив хрестоподібної зв'язки. Крім того, з травмою повернувся Дайот Упамекано. У француза виявили нестійкість суглобів лівого коліна. Він пропустить декілька тижнів і навряд чи зможе відновитися до першого матчу проти Інтера в Лізі чемпіонів.

Утім, це не всі проблеми Баварії перед стартом турніру. Мануель Нойєр продовжує відновлення і його участь у матчі з італійською командою під великим питанням. В лазареті також перебувають Кінгслі Коман, Александар Павловіч та Тарек Бухманн.

Нагадаємо, що Баварія зіграє проти Інтера в Лізі чемпіонів 8 квітня. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня.

До слова, Альфонсо Девіс тривалий час був ціллю Реала, але канадець продовжив угоду з мюнхенцями.

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