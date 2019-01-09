Баварія офіційно підписала Павара – в угоді є важливий нюанс

Захисник Штутгарта Бенжамен Павар продовжить кар'єру у складі чемпіона Німеччини.

Баварія офіційно домовилась із Штутгартом про трансфер Бенжамена Павара, заявив спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич.

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Контракт молодого захисника з новим клубом розрахований на 5 років. За попередньою інформацією, чемпіон Німеччини заплатив за гравця 35 млн євро.

Проте, в угоді 22-річного француза є один момент – одягнути футболку Баварії він зможе лише першого липня, до цього він продовжить виступи за Штутгарт.

В поточному сезоні Бундесліги Бенжамен провів 14 матчів. Влітку 2018-го Павар став чемпіоном світу у складі збірної Франції.

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