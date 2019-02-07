Баварія офіційно підписала одного з найбільш перспективних форвардів Німеччини Арпа

Форвард Гамбурга Янн-Фіте Арп став гравцем мюнхенської Баварії.

Баварія на офіційному сайті повідомила про те, що 19-річний нападник Гамбурга Янн-Фіте Арп продовжить кар'єру в мюнхенському клубі.

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Повідомляється, що за умовами угоди між клубом і футболістом, Арп сам повинен вирішити, коли він приєднається до складу чемпіонів Німеччини. Гравець може перейти у Баварію вже після завершення поточного сезону, а може й залишитися виступати у Гамбурзі до 2020 року.

Янн-Фіте Арп дебютував у Бундеслізі у вересні 2017-го, а перший гол у чемпіонаті забив у жовтні того ж року.

Більше про деталі трансферу молодого німецького таланта читайте у свіжому матеріалі "Футбол 24" Баварія підписала, можливо, найперспективнішого німецького форварда – таємна угода