Юний півзахисник Джамал Мусіала отримав неймовірний подарунок від мюнхенської Баварії на 18-річчя – перший у професіональній кар'єрі контракт із солідною ставкою.

Атакувальний хавбек підписав угоду з мюнхенцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мусіала уклав контракт до літа 2026-го. За неофіційною інформацією, він зароблятиме 5 млн євро на рік. На професіональному рівні юніор дебютував у червні, коли провів 3 хвилини за першу команду "ротен" проти Фрайбурга в Бундеслізі. Раніше юний герой Баварії визначився, кольори якої національної команди захищатиме в майбутньому.

У нинішньому сезоні Джамал Мусіала вже провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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