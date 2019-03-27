Баварія офіційно оголосила про 80-мільйонний трансфер Лукаса Ернандеса

Захисник "матрацників" Лукас Ернандес влітку приєднається до мюнхенського клубу.

Баварія у Twitter повідомила про перехід захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса. Повідомляється, що чемпіон світу у складі збірної Франції стане гравцем Баварії 1 липня 2019 року. Контракт 22-річного Ернандеса розрахований до літа 2024 року.

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Німецький гранд заплатив Атлетіко за Лукаса 80 млн євро. Зазначимо, що це найдорожчий трансфер Баварії в історії клубу.

"Сьогодні дуже важливий день у моїй кар'єрі. Баварія – один із топових клубів у світі. Я пишаюсь тим, що у мене буде можливість допомогти Баварії здобувати трофеї.

Хотів би подякувати Атлетіко. Керівництву, клубу, вболівальникам, одноклубникам за прекрасні 12 років. Мадридський клуб назавжди залишиться частиною мене", – сказав Ернандес прес-службі мюнхенців.

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