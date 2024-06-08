Мюнхенці вступають в новий цикл з керманичем Венсаном Компані, який замінив на посаді головного тренера Томаса Тухеля. Керівництво Баварії намагається зібрати кошти на посилення команди і вже визначило шість гравців, які покинуть клуб влітку.

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Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що у разі надходження відповідних пропозицій мюнхенці, крім інших, готові розлучитися з Маттейсом де Лігтом, Йозуа Кімміхом, Леоном Горецкою, Кінгслі Команом, Сержем Гнабрі та Нуссаїром Мазрауї.

При цьому предметних переговорів про трансфер кого-небудь із них поки немає.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Баварія залишилась без національних трофеїв. Титул чемпіона Німеччини і Кубок здобув Байєр.

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