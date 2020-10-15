Рекордмайстер без проблем впорався зі слабким Дюреном і вийшов в 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Дюрен – Баварія – 0:3

Голи: Шупо-Мотінг, 24, 75, Мюллєр, 36 (пен)

Баварія перенесла матч Кубка Німеччини з початку вересня на початок жовтня, аби краще підготуватися до сезону. Представник п'ятого дивізіону Дюрен приїхав на Альянц-Арену. Гансі Флік випустив у старті 4 дебютантів: Марка Року, Еріка-Максіма Шупо-Мотінга, Буна Сарра та Алєкса Нюбеля. Також офіційний камбек оформив Дуглас Коста.

У середині першого тайму новачки створили перший гол. Коста віддав у розріз на Сарра, той прострілив вздовж воріт, а Шуто-Мотінг переправив м'яч у сітку. Незабаром Баварія подвоїла рахунок – Шупо-Мотінг заробив пенальті, а Мюллєр його реалізував.

По перерві Шупо-Мотінг оформив дубль і влаштував розгром. Камерунець знову відзначився з передачі Сарра, який сміливо підключився в атаку. Баварія могла забивати значно більше (10 влучань у площину, Дюрен рятував каркас), але обмежилася рахунком 3:0.

Всі новачки непогано себе проявили – Дуглас Коста не виключення. Тільки в Нюбеля роботи не було. Також сподобався юний англійський вінгер Джамал Мусіала. А от 17-річний Арміндо Зіб отримав неприємну травму.

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