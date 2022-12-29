Баварія незадоволена тим, що гравець Байєра продовжив контракт без пункту про відступні
22:42 - Читать на русском
Мюнхенський клуб хотів придбати Флоріана Вірца за невисокою ціною. Тепер доведеться розщедритися.
Атакуючий півзахисник Байєра Флоріан Вірц продовжив контракт із леверкузенським клубом до літа 2027 року, і тим самим розлютив мюнхенську Баварію. Боси Баварії мали намір придбати гравця за фіксованою ціною, але наразі не зможуть цього зробити.
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Як повідомляє головний редактор Bild Крістіан Фальк, у новому контракті Вірца відсутній пункт про клаусулу. Таким чином, Байєр зможе запросити за трансфер Флоріана будь-яку суму, яку забажає.
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