Мюнхенський клуб хотів придбати Флоріана Вірца за невисокою ціною. Тепер доведеться розщедритися.

Атакуючий півзахисник Байєра Флоріан Вірц продовжив контракт із леверкузенським клубом до літа 2027 року, і тим самим розлютив мюнхенську Баварію. Боси Баварії мали намір придбати гравця за фіксованою ціною, але наразі не зможуть цього зробити.

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Як повідомляє головний редактор Bild Крістіан Фальк, у новому контракті Вірца відсутній пункт про клаусулу. Таким чином, Байєр зможе запросити за трансфер Флоріана будь-яку суму, яку забажає.

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