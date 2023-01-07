Голкіпер менхенгладбахської Борусії Ян Зоммер не покине свою команду під час зимового трансферного вікна.

Швейцарець був пріоритетною ціллю Баварії, яка шукає нового голкіпера через травму Мануеля Нойєра. Капітан мюнхенців зламав ногу, катаючись на лижах.

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Раніше повідомлялося, що сторони навіть домовилися по умови контракту, але владнати питання з клубом не вдалося. Борусія М налаштована зберегти Зоммера у своєму складі. Про це заявив спортивний директор клубу Роланд Віркус. "Ми не відпустимо Зоммера. Саме це ми сказали Баварії", – цитує функціонера Sport1.

Варто зауважити, що контракт 34-річного голкіпера з менхенгладбаським клубом розрахований до кінця нинішнього сезону. Влітку Зоммер стане вільним агентом і зможе без перешкод вибирати новий клуб.

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