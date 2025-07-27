Луїс Діас узгодив особистий контракт з Баварією до 2030 року. Мюнхенцям залишається лише домовитися з Ліверпулем.

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Як повідомляє Бен Джейкобс, колумбійський вінгер близький до переходу в Баварію, ймовірно, за менше ніж 80 мільйонів євро. Клуби досі працюють над угодою. Діас вирушив наразі до Токіо з Ліверпулем, де команда готуватиметься до старту сезону. Журналіст зазначає, що угода між мерсисайдцями та Баварією не за горами.

Діас виступає за Ліверпуль з січня 2022 року. Загалом колумбійський вінгер зіграв за "червоних" у 148 матчах, в яких забив 41 гол та віддав 23 асисти.

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