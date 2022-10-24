Мюнхенців пов'язували з можливим підсиленням позиції центрфорварда взимку, але Саліхаміджіч спростував цю інформацію у коментарі журналісту Крістіану Фальку.

Шапаренко назвав клуб своєї мрії

"Цього літа ми зробили багато роботи на трансферному ринку, і я думаю, що дуже добре підготувалися до всього сезону. Ми не будемо активні взимку. Баварія має дуже хороших гравців в зоні атаки. У нас є атака, яка дозволить нам не відставати в Європі – або, можливо, є найкращою", – наводить слова Саліхаміджіча FCBInside.

До слова, Баварія наразі друга у Бундеслізі, відстаючи від Уніон Берліна на 1 очко. В Лізі чемпіонів справи краще – мюнхенці гарантували вихід у плей-офф, набравши 12 пунктів за 4 тури.

РБ Лейпциг оформив камбек з Аугсбургом, відігравшись з 0:3, Борусія Д розтрощила Штутгарт, Баварія здолала Хоффенхайм