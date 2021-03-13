Сезон 2020/21 може стати для Жерома Боатенга останнім у футболці Баварії.

Мюнхенський клуб не буде пропонувати новий контракт чемпіону світу 2014 року, стверджує Sport1.

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Боатенг залишається основним гравцем Баварії (28 матчів, 2 голи) у поточному сезоні, проте з наступного головний тренер Хансі Флік робитиме ставку на молодших виконавців. Не варто забувати і про прихід зіркового Дайота Упамекано. Мюнхенці вирішили не обтяжувати себе чималою зарплатнею ветерана – понад 10 млн євро на рік. Влітку 32-річний Боатенг стане вільним агентом і шукатиме собі новий клуб.

Додамо, що центрбек є одним з головних старожилів нинішнього складу Баварії. Влітку 2011-го його придбали у Ман Сіті за 13,5 млн євро.

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