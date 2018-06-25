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Баварія не захотіла обмінюватись форвардами з Реалом

13:20 1265 Читать на русском
Баварія не захотіла обмінюватись форвардами з Реалом
Роберт Лєвандовскі

Баварія не захотіла відпустити у Реал Роберта Лєвандовскі. Мадридський клуб пропонував за поляка гроші та свого гравця.

Реал не покидає спроб оформити трансфер Лєвандовскі. З самим гравцем мадридський клуб вже все погодив, але Баварія, яка не прописала у контракті форварда клаусулу, не планує відпускати свого лідера.

Остання пропозиція Реала була обміняти Роберта на Каріма Бензема. У такому випадку мюнхенці додатково отримали б ще й гроші. Однак керівництво Баварії відмовило мадридцям, адже погодиться продати Лєвандовскі лише за 200 млн євро, повідомляє Kicker.

Раніше повідомлялось, що Лєвандовскі вже зіграв свій останній матч за Баварію та обирає з-поміж шикарних варіантів.

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