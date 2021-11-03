Капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук тверезо оцінює силу суперників і не вірить у свою команду в єврокубках.

"Містер сказав, що є велика різниця, як ми програли в Іспанії і як ми програли у Києві. Прикро програвати такі матчі. Створили нормальну кількість моментів, з яких могли розраховувати на більше.

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0 голів у 4 турах вже потихеньку починають тиснути. Тим більше, наступною буде Баварія вдома – також не з легких суперників.

Важко зараз оцінювати наші шанси. Важко нам – експертам це легко дається. Вдома з Баварією буде важко, але гратимемо вже для вболівальників. Іншого виходу просто нема. Хочеться, але ж ви бачите, як мюнхенці грають. Вони теж не з автобази якоїсь, вони спокійно у Лізі чемпіонів по 5 голів забивають. Буде важко, але намагатимемося грати для наших уболівальників", – сказав Сидорчук у коментарі SportArena.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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