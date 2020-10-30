Один з найкращих бомбардирів сьогодення Роберт Лєвандовскі інколи не витримує напружений графік Баварії.

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік залишив поза заявкою Роберта Лєвандовскі на матч 6-го туру Бундесліги проти Кельна. Варто відзначити, що з 32-річним поляком все в порядку.

Лєвандовскі скромно оцінив свої бомбардирські здобутки

За інформацією sport.pl, вже протягом двох років зірковий форвард не пропускав поєдинки мюнхенців без поважних причин. Тренерський штаб хоче поберегти Роберта на матч Ліги чемпіонів проти Зальцбурга, який запланований на 3 листопада.

Востаннє Лєвандовскі залишали поза заявкою без поважних причин ще у вересні 2018-го на матч з Аугсбургом (1:1).

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