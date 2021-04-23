Поки що головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік уміє наполягати на свої позиції.

Нещодавно фахівець публічно оголосив, що покине команду в кінці сезону. ЗМІ чи не відразу однією з причин такого рішення називали конфлікт із керівництвом клубу, але обмежувалося загальною інформацією. Однак Bayern Insider стали відомі деталі.

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Джерело стверджує, що минулого літа Флік просив у Баварії підсилення у лінію півзахисту. Наставник команди навіть обрав три пріоритетні варіанти, але керівництво не виконало вимог свого тренера. У списку Фліка був Емре Джан із Борусії Д, хавбек Герти Арне Майєр та гравець Кельна з таким самим прізвищем – Макс Майєр.

Нагадаємо, що Ганс-Дітер Флік очолив Баварію у листопаді 2019-го після провального старту сезону під керівництвом Ніко Ковача. Під його орудою мюнхенці зуміли оформити требл, здобувши перемоги в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів. Пізніше "ротен" взяли Суперкубки Німеччини та УЄФА, а також тріумфували на Клубному чемпіонаті світу-2020.

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