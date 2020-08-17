Баварія не відмовляється від трансферу одного з відкриттів сезону

Баварія спробує підписати Упамекано попри те, що той оновив контракт з РБ Лейпциг, повідомляє Sky Sports.

РБ Лейпциг – Атлетіко: Нагельсманн і футбол тріумфують, Упамекано та Анхеліньо вражають, а Забітцер залякує Україну

За захисником також стежить лондонський Арсенал, проте "каноніри" наврядчи зможуть скласти гідну конкуренцію мюнхенцям.

До слова, центрбек провів 27 поєдинків у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти. Упамекано продовжує боротьбу за вихід у фінал Ліги чемпіонів – його РБ Лейпциг вже завтра, 18 серпня, протистоятиме ПСЖ.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?