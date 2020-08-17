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Баварія не відмовляється від трансферу одного з відкриттів сезону

14:39 - Читать на русском
Баварія не відмовляється від трансферу одного з відкриттів сезону
Дайот Упамекано / Bild

Захисник РБ Лейпциг Дайот Упамекано залишається в центрі уваги Баварії.

Баварія спробує підписати Упамекано попри те, що той оновив контракт з РБ Лейпциг, повідомляє Sky Sports.

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За захисником також стежить лондонський Арсенал, проте "каноніри" наврядчи зможуть скласти гідну конкуренцію мюнхенцям.

До слова, центрбек провів 27 поєдинків у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти. Упамекано продовжує боротьбу за вихід у фінал Ліги чемпіонів – його РБ Лейпциг вже завтра, 18 серпня, протистоятиме ПСЖ.

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Теги
Трансфери Дайот Дайот Упамекано Баварія Баварія Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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